Le service humanitaire PAM-UNHAS accroît ses services aériens dans la province du Kasaï

Kinshasa, 26 Juillet 2017 (ACP).- Le service humanitaire du Programme alimentaire mondial (PAM) et le service humanitaire des Nations Unies (UNHAS) annoncent avoir augmenté largement leurs services aériens dans la province du Kasai afin de répondre aux besoins énormes des populations déplacées dans cette partie de la République, a indiqué mercredi, le porte-parole de l’équipe-pays des Nations Unies, M. Fabien Fev.

M.Fev a précisé que dans un contexte où l’accès aux populations représente un gros défi, UNHAS en RDC contribue à améliorer l’accès aux déplacés en positionnant un avion de type caravane à Kananga de façon permanente pour que les acteurs humanitaires disposent d’une plus grande mobilité pour les servir, ajoutant que l’UNHAS RDC dessert désormais deux nouvelles destinations, Lusambo et Ilebo, deux fois par semaine et propose des vols Kananga-Tshikapa-Mbuji Mayi.

Cet accroissement du service humanitaire aérien PAM/UNHAS permet de faciliter l’accès aux personnes déplacées dans plusieurs zones et de faciliter les vols de connexion vers l’Ouest et l’Est du pays, afin de faire converger les efforts des humanitaires vers les très nombreuses personnes vulnérables au Kasaï. En outre, une fréquence supplémentaire a été établie chaque mercredi sur les lignes Kinshasa-Goma-Kalemie-Kananga-Kinshasa, a-t-il dit.