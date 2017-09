Un service minimum recommandé face à la grève sèche des infirmiers au Kongo Central

Matadi, 09 Sept. 2017 (ACP).- La recherche des voies et moyens d’organiser un service minimum par le personnel de santé, notamment les infirmiers, les laborantins, les radiologues et les sages-femmes œuvrant dans différents hôpitaux et centres de santé publics a été au centre d’une réunion mixte qui a regroupé jeudi autour du ministre provincial de la Santé, Florian Masaki Nzembele, les médecins et le syndicat du personnel de la santé, a appris l’ACP samedi de ce ministère.

Après avoir écouté les parties en face, le coordonnateur provincial du syndicat du personnel de la santé, Nsukula Nzionzio, a promis de consulter sa base au cours d’une assemblée générale extraordinaire qu’il tiendra le week-end, en vue trouver une piste de solution, car, a-t-il renseigné, le dernier mot sur l’organisation d’un service minimum revient à la base.

Cependant, a-t-il reconnu, compte tenu de la complexité du problème dont la solution dépend des négociations entre le gouvernement central et le ban du syndical, le syndicat local attendra le dernier mot du comité national.

Le personnel de la santé observe depuis mercredi à Matadi une grève sèche dans toutes les structures de santé. Ces sont les médecins stagiaires qui font le travail des infirmiers, a renseigné Nsukula Nzionzio, qui a estimé que cette pratique incompatible à l’art de soigner les malades est criminelle, soulignant que ces stagiaires n’étant pas liés par un contrat avec l’Etat ne sont responsables des actes qu’ils posent. ACP/Kayu/JGD