Les services de sécurité instruits de veiller sur tout éventuel dérapage lors des opérations d’enrôlement

Goma, 11 Janv. 2017(ACP).- Le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Julien Paluku Kahongya a instruit, il y a peu, les services de sécurité et renseignements de veiller sur tout éventuel dérapage qui surviendrait au cours des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs dans la ville de Goma en particulier et dans toute sa juridiction en général.

C’était à l’issue de son entretien avec le vice président de la Commission Electorale Nationale Indépendante

(CENI), M. Norbert Kantitima, entretien auquel étaient conviés les membres du comité provincial de sécurité.

Cette instruction fait suite à des lamentations des populations enregistrées dans divers centres d’enrôlement de la ville de Goma faisant surtout état du monnayage des jetons aux retardateurs de la part des personnes qui ont pris l’habitude de réveiller tôt à l’aube pour se classer parmi les premiers arrivés.

A ces accusations, disent les plaignants, s’ajoutent celles faisant étant des sujets présentés comme rwandais qui traverseraient la frontière pour l’obtention de la carte d’électeurs qui fait office de pièce d’identité provisoire en RDC.

L’autorité provinciale a mis cette occasion à profit pour appeler ses administrés à dénoncer rationnellement tout cas de dérapage avéré auprès des services tout en assurant que les allégations vraies et vérifiables ne resteront pas impunies. ACP/ZNG/JGD/Fmb