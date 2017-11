Une session de formation  sur les innovations du droit comptable OHADA révisé

Kinshasa, 20 novembre 2017 (ACP).- Une session de formation sur les réformes de l’acte uniforme relatif au droit comptable, à l’information financière et au système comptable, se tient à Kinshasa, dans le cadre des actions menées à l’espace OHADA pour le renforcement des pratiques en matière de comptabilité, d’audit financier et de transparence financière.

Ce forum concerne particulièrement les entreprises privées et paraétatiques en RDC, a indiqué lundi à l’ACP, M. FELLY Luyindula Mavambu, expert comptable du « CREDES CONSULTING ».

Selon M. Luyindula, cette formation a pour vocation de faire comprendre l’esprit de la nouvelle réforme et d’aider à maîtriser les prescriptions du nouveau dispositif comptable, de mener un basculement efficient vers le Système comptable de l’OHADA (SYSCOHADA) de réviser et d’assurer un reporting financier fiable et conforme à la nouvelle réglementation.

L’objectif général de la formation est de faire approprier aux participants les modifications importantes apportées au droit comptable ainsi qu’au Système Comptable de l’OHADA notamment en ce qui concerne les comptes personnels des entités (personnes physiques et morales).

Par contre, l’objectif spécifique est de conduire, pas à pas, à partir de cas pratiques, les participants à la maîtrise de la méthodologie de mise en œuvre des modifications apportées au droit comptable ainsi qu’au Système Comptable de l’OHADA notamment en ce qui concerne les comptes personnels des entités (personnes physiques et morales).

Il s’agit également de mettre en exergue les impacts de ces changements sur le plan fiscal et d’examiner les différentes étapes à suivre pour réussir la migration du référentiel actuel vers le cadre révisé qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

A la suite de la 43ème session du Conseil des ministres des Pays de l’espace OHADA, rappelle-t-on, l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à l’Information Financière (AUDCIF) a été adopté pour remplacer l’Acte Uniforme relatif au Droit Comptable (AUDC). Ce nouvel Acte répond à l’attente majeure de l’environnement économique international et aux besoins des acteurs et professionnels du chiffre.

CREDES Consulting SARL est une société d’expertise comptable, d’audit et de conseils en gestion à vocation internationale créé par les experts comptables congolais nantis des techniques d’audit, d’expertise comptable et de formation, désireux de partager leur expérience avec les entités économiques. ACP/Fng/Yhm/May