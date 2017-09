Une session de formation des jeunes à la créativité et à l’entreprenariat

Kinshasa, 28 sept. 2017 (ACP).-«Maranatha Développement», une ONG basée à Kinshasa, organise, samedi prochain, une session de formation à la créativité et à l’entreprenariat au profit des jeunes en vue de les préparer à contribuer à l’émergence du pays, a annoncé jeudi le coordonateur national de cette structure, Jonathan Ifonda, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Il a indiqué que cette session mettra en exergue, outre l’art de la créativité et de l’entreprenariat, les techniques de recherche d’emploi, l’élaboration du curriculum vitae moderne, l’impact de la créativité et la gestion des projets.

L’objectif poursuivi par cette formation est de promouvoir l’art de la créativité et de susciter des entrepreneurs modernes capables de contribuer à l’émergence du pays, a affirmé Jonathan Ifonda, en précisant que celle-ci cible essentiellement des diplômés, des étudiants et des entrepreneurs.

Créée en 2014, Maranatha Développement s’est assigné pour mission de rendre les intellectuels congolais plus compétitifs et réalistes sur le marché de l’emploi et d’offrir aux habitants des milieux ruraux la possibilité de créer des activités à caractère social pour le développement de leur environnement.

Cette session de formation, qui aura lieu au siège de l’Association pour l’encadrement des enfants et de la jeunesse (APEEJ), dans la commune de Barumbu, à Kinshasa, est la deuxième que cette ONG initie dans la capitale au profit de la jeunesse, signale-t-on. ACP/ FNG/Kayu/KGD