Shanxi : appel au renforcement de la coopération RDC-Chine dans le domaine de la communication.

(De l’Envoyée spéciale Grace Kangundu)



Shanxi, 06 sept.2017 (ACP).- Le Vice-directeur du département de la communication du comité provincial du Shanxi, Zhang Yu a appelé des fonctionnaires et professionnels des médias de la République Démocratique du Congo à contribuer au renforcement de la coopération dans le cadre des échanges dans le domaine de la communication à travers les médias congolais et chinois.

Zhang Yu qui a accueilli une délégation congolaise en formation depuis près de deux semaines en Chine, a indiqué que la visite des séminaristes en Chine est une opportunité précieuse pour faciliter la communication entre les deux Etats. Il a précisé que la province Shanxi est située au milieu du fleuve jaune et à l’ouest de la montagne Taihang, d’où le nom « Shan Xi », xi signifiant l’ouest de la montagne en chinois. Cette province a une superficie de 156 mille kilomètres carrés, avec une population totale de 36,82 millions.

Pour lui, cette visite apportera une connaissance exacte du développement des médias locaux chinois et permettra aussi aux professionnels des médias congolais de découvrir l’histoire, la culture et les résultats de la transformation économique du Shanxi. Placée dans le cercle économique de Bohai, et bordée par les municipalités de Beijing, de Tianjin ainsi que la province de Hebei, la ville de Shanxi se dispose d’un emplacement favorable et d’un transport pratique en reliant l’est, l’ouest, le sud et le nord de la Chine.

Parlant de l’origine de la nation et de la civilisation chinoise, M. Zhang a indiqué que Shanxi a une longue histoire et une culture brillante. Elle renferme 452 patrimoines sites historiques et culturels classés au niveau national, dont trois patrimoines culturels mondiaux qui existent depuis l’ancien village de Pingyao.

Surnommé « Le musée des anciennes architectures de la Chine », la ville de Shanxi possède une grande majorité des architectures anciennes en bois bâties avant la dynastie de Song. Il a également fait savoir que Shanxi est surtout riche en ressources énergétiques et est considéré comme un entrepôt important des ressources minérales de la Chine. Il détient 120 espèces minérales prouvées dont la réserve de plus de 30 espèces se classe au top, telles que le charbon, l’aluminium, le fer et le magnésium.

Durant quatre jours, les professionnels des médias congolais assisteront à des différentes séances de conférences organisées avec les médias locaux et effectueront des visites dans les grandes entreprises, les sites touristiques et des nouveaux villages chinois. ACP/Kayu