Shark XI suspend sa participation à la LINAFOOT

Kinshasa, 29 août 2017 (ACP).- Shark XI FC de Kinshasa a suspendu sa participation au championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), a annoncé mardi son secrétaire sportif, Me Jean Marcel Lunda, lors d’une conférence de presse au Shark club, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

La décision a été prise lors du conseil d’administration du club qui faisait l’évaluation du championnat de la LINAFOOT pour la saison 2016-2017. Le club Shark XI FC avait déjà adressé, en date du 18 juillet 2017, une lettre à la LINAFOOT n’y a pas accordé aucune attention, selon M. Lunda.

Shark XI FC reproche les tares et autres antivaleurs décriées dans la lettre précitée notamment : les violences dans les stades, le non respect du calendrier avec les reprogrammations des matches de manière intéressée, parfois à l’initiative de l’une ou l’autre équipe valablement représentée au Comité de Gestion.

Les sanctions infligées d’une manière partiale et partielle à certains clubs et leurs dirigeants, le favoritisme, les incohérences et les contradictions dans les décisions annoncées au public sportif par l’un ou l’autre membre du Comité de Gestion, chacun obligé de protéger les intérêts de son club mandat, l’octroi des points au bureau pour des matches perdus sur le terrain ou soldés par un résultat nul.

Suite à la persistance de cette injustice qui prouve à suffisance le manque de volonté manifeste des dirigeants de la Ligue nationale de parfaire les conditions de pratique du football dans notre pays, dans le respect strict des 17 lois régissant le football et ce, malgré les promesses faites au club, son conseil d’Administration a décidé de suspendre la participation de son équipe de football, Shark XI FC, au championnat de la LINAFOOT tant que la gestion du football en général, et de la LINAFOOT en particulier, sera confiée à des mandataires des clubs en lieu et place des dirigeants neutres, a conclu Me Jean Marcel Lunda. ACP/FNG/Mat/Wet