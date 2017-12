La Sierra Leone vend l’un des plus gros diamants du monde à 6,5 millions de dollars

Kinshasa, 05 Déc. 2017 (ACP).- Le gouvernement de Sierra Leone a réalisé à New-York, la vente aux enchères de l’un des plus gros diamants connus, trouvé en mars dans la province de Kono, à l’est du pays : une pièce de 709 carats, environ 140 grammes, vendue à plus de 6,5 millions de dollars par un joaillier britannique, ont rapporté des médias internationaux. A en croire des sources officielles gouvernementales, l’argent va aller directement et complètement en Sierra Leone car le gouvernement de Freetown veut en faire un symbole de la gouvernance actuelle.

Dès avril, le gouvernement de Sierra Leone avait voulu vendre cet énorme diamant, mais l’offre de plus de 7 millions de dollars avait été jugée insuffisante. Ce lundi, après plusieurs expertises, il a finalement été adjugé à 6,5 millions. « C’est vrai qu’on espérait en tirer un peu plus aujourd’hui.

Mais selon les experts, c’est un prix correct par rapport à la qualité de ce diamant, donc on accepte ce que l’on va nous donner, a déclaré le Pasteur Emmanuel Momoh, dirigeant de la société minière ayant découvert le diamant Ayant choisi de remettre la pierre aux autorités, il va tout de même recevoir 26 % du prix de la vente, soit 1,7 million. Le gouvernement disposera lui de 59 %, et le fonds de développement de la région, de 15 %. ACP/Fng/Ymw/Mat/Kgd