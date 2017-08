Signature d’un accord  culturel entre  la compagnie Théâtre des intrigants et l’Association des femmes chinoises en RDC

Kinshasa, 19 août 2017 (ACP).- M .Valentin Mitendi, président du Théâtre des intrigants et Mme Rosine, présidente de l’ Association des Femmes Chinoises en RDC, ont signé samedi à Kinshasa ,un protocole d’ accord d’une durée indéterminée en vue de soutenir les échanges culturels entre les deux parties.

ces échanges porteront notamment sur les rencontres culturelles , gastronomique, touristique, organisées par les deux Association ; les voyages d’ information en Chine et en RDC, le soutien et la participation au festival JOUCOTEJ ; l’ éducation artistique des jeunes par la musique et le théâtre ; la conception et la réalisation des projet d’ intérêt commun ; la recherche des financements pour les activités culturelles communes et le soutien aux filles et mères artistes.

A l’issue de cette cérémonie, l’Association des Femmes Chinoises (AFCC) a remis un kit scolaire aux enfants orphelins et situation difficile, des cadeaux pour les membres de la compagnie théâtre des intrigants invités et un lot des médicaments.

Pour le président Valatin Mitendi, cette convention est un point de départ qui permettra à sa structure de développer de nouvelles expériences artistiques et d’échanger les œuvres artistiques avec les autres associations tant nationales qu’internationales.

De son coté, la présidente de l’ AFCC , qui s’ est dit satisfaite, s’est engagée à tout mettre en œuvre pour promouvoir les échanges culturelles avec la RDC en créant un centre informatique pour enseigner la langue chinoise en vue de faciliter la collaboration avec les deux peuples.

Par ailleurs , Wang Junhul , chef de la mission médicale Chinoise, a remis à la même occasion des médicaments à la compagnie Théâtre des intrigants pour les enfants orphelins et en situation difficile et pour ses membres et une consultation médicale en leur faveur est prévue jeudi prochain.

Pour leur part, les enfants orphelins et en situation difficile ont remercié l’AFCC pour le geste posé en leur faveur. ACP/FNG/BSG/Wet