Signature d’un accord entre le ministère des Sports et la RTNC pour la retransmission des matches de la LINAFOOT

Kinshasa, 05 avril 2017 (ACP) – Le ministère des Sports et la RTNC (Radio télévision nationale congolaise) ont signé, mardi au ministère ayant en charge les sports dans la commune de la Gombe, un protocole d’accord pour la retransmission des rencontres du play-off du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT).

Aux termes de cet accord, la RTNC s’engage à retransmettre en direct les matches du championnat national en raison de la conjoncture économique difficile qui ne permet plus aux chaines de télévision privées de les diffuser.

La FECOFA qui a participé aux discussions avec le ministère et la RTNC ainsi que la LINAFOOT, devra soumettre, d’ici jeudi, un cahier des charges au ministère des Sports pour le rachat des droits TV et la possibilité de soutenir l’organisation du championnat national.

Le 3ème vice-président de la FECOFA chargé de finances, Roger Bondembe Bokanyanga a déclaré à l’issue de la rencontre de mardi que la finalisation de cet accord tombe à point nommé car, « le public congolais a tellement réclamé la diffusion des matches à la télévision, ce qui a poussé le ministre des Sports Willy Bakonga, sur ordre de la hiérarchie, de chercher à connaître les raisons de la non diffusion des matches.

En attendant l’examen du cahier des charges à déposer jeudi au ministère des Sports, les matches AS V. Club – CS Don Bosco et DC Motema Pembe – SM Sanga Balende, prévus samedi et dimanche à Kinshasa, seront retransmis à la télévision nationale, a fait savoir M. Bondembe. Ce dernier a été relayé par le directeur des Sports à la RTNC, François Claude Kabulo Mwana Kabulo qui a confirmé la retransmission desdites rencontres. Celles qui se dérouleront à Lubumbashi, Mbuji Mayi et Bukavu le seront au terme de l’examen du cahier des charges. ACP/ZNG/Kgd