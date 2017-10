Signature d’un avenant de 1,5 milliard USD entre la RDC et la société Perenco

Kinshasa, 27 Oct. 2017 (ACP).- Le gouvernement de la RDC a signé avec la société Perenco un avenant de 1,5 milliard USD pour l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dans la zone maritime congolaise, indique un document du ministère de l’Economie nationale parvenu vendredi à l’ACP.

Selon la source, ll s’agit du huitième avenant signé mercredi à Muanda , dans la province du Kongo central, qui stipule que la société Perenco, membre de la concession Offshore, va investir en début du mois de décembre 2017, un nouvel investissement de l’ordre de 1,5 milliard USD.

Le ministre d’Etat à l’Economie nationale, Joseph Kapika, qui conduisait la délégation gouvernementale comprenant deux de ses collègues membres du gouvernement à savoir, Henri Yav Mulang, ministre des Finances, et Aimé Ngoy Mukena, ministre des Hydrocarbures, a saisi cette occasion pour inviter les investisseurs hésitant à venir investir en RDC.

Cet accord prévoit, dans son volet social, la construction des infrastructures routières et les investissements dans le domaine de l’Agriculture et de la foresterie, des écoles et des orphelinats.

Il s’est déclaré satisfait du fait que cet avenant va générer de l’emploi au profit des congolais et accroître la production de Perenco de 30 à 40%. Le gouvernement congolais va gagner sur les impôts. La signature de cet avenant, a dit le ministre d’Etat à l’Economie, intervient après avoir examiné la demande introduite par Perenco, il ya quatre ans, sur le renouvellement de sa concession maritime.

Le ministre des Hydrocarbures, Aimé Ngoy Mukena, qui s’est appesanti sur les programmes des travaux a indiqué que le fondement du présent avenant permettra à la société d’optimiser le développement de la concession Offshore. Il s’agit des travaux d’intégrité sur les installations actuelles vieillissantes dont certains ont plus de 40 ans d’âges en vue de permettre de poursuivre les opérations d’exploitation jusqu’au terme du second renouvellement.

La Perenco réalise aussi d’autres travaux tels que le forage des puits d’exploitation du pétrole dans la zone de Moko East pour lequel les acquisitions sismiques ont été réalisées et pourrait débloquer des ressources additionnelles importantes. La source note qu’il est également prévu l’installation de nouveaux équipements sur les plateformes pétrolières en vue d’augmenter la capacité de traitement de la société. ACP/Mat/May