Signature d’un protocole d’accord de collaboration entre la DGI et le BCECO

Kinshasa, 27 Fév. 2017 (ACP).- Le directeur général des impôts, Sele Yala Ghuli et le directeur général a.i du Bureau central de coordination (BCECO), Matondo Mbungu, ont signé lundi à Kinshasa un protocole d’accord de collaboration visant à doter cette régie financière d’un outil informatique pour une meilleure gestion des données sur la taxe à valeur ajoutée (TVA) pour toutes les opérations réalisées par les assujettis dans la cadre du «projet SYCO-GD-TVA».

Ce protocole d’accord de collaboration consiste à définir les responsabilités de la Direction générale des impôts (DGI) d’une part et du BCECO de l’autre part, dans le processus de management de ce projet afin de garantir sa réussite.

Selon cet accord, la Direction générale des impôts devra mettre sur pied une équipe chargée du projet SYCO-GD-TVA, en vue de suivre les activités du BCECO et du cabinet indépendant international spécialisé dans la mise en œuvre des projets d’implémentation des systèmes fiscaux et de nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Elle est également chargée de rédiger et de proposer les textes de modification des lois en rapport avec le projet. Le Bureau central de coordination devra apporter son appui technique dans la passation des marchés, de la gestion financière, du contrôle et de la surveillance activités de mise en œuvre de projet SYCO-GD-TVA.

Le Bureau central de coordination a été désigné comme organe technique et judiciaire chargé d’appuyer la DGI dans la mise en œuvre de ce projet dont l’implication est envisagée pour 2019. M. Sele Ghuli a fait remarquer qu’à la mise en œuvre de la TVA en 2012, les recettes réalisées par cet impôt ont représenté 4,5% du produit intérieur brut. L’évaluation de la TVA en 2014, avait accusé une diminution sensible du ratio jusqu’à atteindre 2 % seulement du PIB.

Cette diminution des recettes, a-t-il dit, résulte principalement de difficultés rencontrées par la DGI pour appréhender l’ensemble des opérations impossibles à la TVA réalisées par les assujettis. Elle résulte également de l’absence d’un outil approprié pour remonter les informations sur la TVA collectée par les assujettis pour le compte de l’administration des Impôts.

Cependant, il s’est avéré impérieux de constituer une banque de données des opérations réalisées, en vue de rendre le contrôle de la TVA efficace et d’élargir l’assiette fiscale. C’est dans ce contexte, a dit M. Sele, que le ministre des Finances a crée par un arrêté ministériel du 23 décembre 2015, un comité de pilotage chargé de la mise en œuvre du projet et de la mise en place de ce système de collecte et de gestion de la TVA. Ce comité est composé d’un comité d’orientation, d’une coordination et d’un comité technique. ACP/Fng/JGD