Signature d’un protocole d’accord pour l’assainissement de la ville de Matadi

Matadi, 09 Janv. 2017 (ACP).- Un protocole d’accord a été signé entre le maire de Matadi, Jean-Marc Lukombo Nzeyidio, et l’ONG « Etoile du matin » portant assainissement environnemental de cette ville, afin de lutter contre diverses maladies épidémiques et endémiques d’origine insalubre auxquelles la population est exposée notamment le paludisme, la fièvre jaune, la diarrhée et le paludisme.

Au terme de ce protocole qui a pris des effets samedi, l’ONG Etoile du matin, qui dispose d’un arsenal des matériels didactiques nécessaires dans l’opération d’assainissement environnemental, s’engage à évacuer les montagnes d’immondices ménagères et autres ordures ainsi que des déchets durs présents sur les artères principales de la ville de Matadi moyennant une taxe instituée payée par la population sur l’évacuation des immondices dont le coût et la modalité de perception n’ont pas été précisés.

Les charges et la répartition des recettes sont énumérées dans un arrêté urbain de la mairie dont la teneur n’a pas été révélée à la presse.

Outre l’évacuation des immondices, l’ONG Etoile du matin procédera également au ramassage dans les hôtels, supers marchés, dépôts des marchandises, les marchés publics des ordures diverses avant d’étendre cette même opération dans les parcelles d’habitation.

Le maire Jean-Marc Nzeyidio Lukombo a exhorté cette ONG partenaire au respect des engagements pris afin de gagner le défi d’assainissement environnemental de Matadi pour le plus grand bien de ses administrés.ACP/Kayu/Wet