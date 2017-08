Signature d’un protocole de partenariat entre la Compagnie théâtrale des Intrigants et l’Association des femmes chinoises en RDC

Kinshasa, 20 aout 2017 (ACP).- M. Valentin Mitendi et Mme Rosine, respectivement président de la Compagnie théâtre des intrigants et présidente de l’Association des femmes chinoises vivant en RDC(AFCC), ont conjointement signé samedi à Kinshasa, un protocole de partenariat à durée indéterminée entre les deux associations.

L’objectif recherché par les nouveaux partenaires est de promouvoir les rencontres culturelles, gastronomiques et touristiques ainsi que les voyages d’information dans les deux pays. Le soutien et la participation aux activités théâtrales, l’éducation artistique des jeunes par la musique, la conception, la réalisation des projets d’intérêt commun et la recherche des financements pour les activités culturelles communes, figurent également à l’agenda de ces deux associations.

De son coté, la présidente de l’AFCC a plaidé pour la création d’ un centre d’informatique et d’apprentissage de la langue chinoise afin de faciliter l’entente entre les deux peuples.

La présidente de l’AFCC et son équipe ont remis des kits scolaires et médicaments pour des enfants orphelins et en situation difficile encadrés par la Compagnie théâtre des intrigants. M. Wang Junhul, chef de la Mission médicale chinoise, qui travaille en étroite collaboration avec l’AFCC, a également remis des médicaments à cette même catégorie d’enfants, avant d’annoncer des consultations médicales gratuites seront organisées jeudi en faveur de ces enfants.

En réaction à ce geste, ces derniers ont remercié l’AFCC pour la remise de ce kit scolaire en prévision de la prochaine rentrée scolaire, tout en émettant le vœu de voir cette œuvre se pérenniser. ACP/Kayu/May