Les signes annonciateurs de la cataracte selon le Dr Augustin Kalala

Kinshasa 19 janv. 2017 (ACP).- La baisse progressive uni ou bilatérale, le plus souvent asymétriques débutant souvent sur la vision de loin, sont autant de signes annonciateurs de la cataracte. Le Dr Augustin Kalala spécialiste de la santé oculaire l’a dit jeudi à Kinshasa au cours de l’émission « urgence santé » axée sur les signes annonciateurs de la cataracte. Selon le Dr Damien Gatinel, chirurgien ophtalmologiste, « la cataracte est relativement progressive.

Les signes se traduisent de manière diverse : éblouissements, problèmes en contre-jour, impression qu’il faut plus de lumière pour pouvoir lire et ensuite une sensation de voile qui apparaît avec une modification des couleurs (jaunissement des couleurs) surtout quand la cataracte est unilatérale. Si les deux yeux sont touchés, on s’en rend moins compte. Selon les définitions des experts en santé oculaire et de la vision, la cataracte résulte d’une opacification du cristallin. Le nombre de personnes concernées augmente avec l’âge, mais certaines personnes jeunes peuvent être touchées, imposant une opération précoce de la cataracte. Au final, une personne sur deux sera concernée par la cataracte.

Parmi les facteurs du risque, on relève entre autres le vieillissement, des antécédents familiaux de cataracte, certains médicaments (cortisone, radiothérapie…).Le tabac. Certaines maladies (diabète…).Les fortes expositions au soleil, un traumatisme oculaire ou un traitement chirurgical de l’œil. La cataracte peut se manifester par la baisse de l’acuité visuelle qui est le premier signe, mais elle s’installe très progressivement, durant des mois, voire des années. L’hypersensibilité à la lumière (photophobie). Éblouissement en contre-jour, lors du passage de la lumière à l’obscurité. Sensation d’éblouissement ou d’aveuglement la nuit, rendant la conduite de nuit difficile, présence d’un halo autour des sources lumineuses, sensation de brouillard et modification de la vision. ACP/Kayu/KGD