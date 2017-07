Le site de Kinshasa particulièrement sensible aux problèmes environnementaux

Kinshasa, 11 juil. 2017 (ACP).- Une étude contenue dans la Revue de l’urbanisation en République Démocratique du Congo, publiée à Kinshasa par le Bureau du Groupe de la Banque Mondiale en RDC, en collaboration avec le Gouvernement, constate que le site occupé par la ville province de Kinshasa est particulièrement sensible aux problèmes environnementaux.

Cette étude lancée en septembre 2015, à l’initiative du gouvernement de la RDC, en vue d’une rénovation de sa politique foncière, note que la ville de Kinshasa est drainée par plusieurs rivières dont les plus importantes sont la Nd’jili avec un bassin de plus de 2 000 Km2, la N’sele avec un bassin de 6000 Km2, les rivières Bombo et Lumene, a-t-on souligné au cours d’un atelier de dissémination de ce document organisé lundi au Fleuve Congo Hôtel.

Les rivières Gombe, Funa, Basoko et Ndolo ainsi que de nombreux bassins hydrographiques notamment des ruisseaux sont respectivement de moyenne et de moindre importance. Ces derniers débordent à la suite de fortes pluies et tarissent pendant la saison sèche. Ces rivières, qui traversent la partie de la plaine où les pentes sont faibles, prennent sources dans les collines à fortes ou moyennes pentes, avant de se jeter dans le fleuve. Cet état favorise les dépôts dans cette partie des sédiments et autres ordures charriées, constituant des blocages à l’écoulement naturel des eaux et faisant remonter le niveau de la rivière.

Les résidents des bidonvilles plus exposés aux chocs climatiques

Les habitants des bidonvilles situés le long du fleuve Congo sont plus exposés aux chocs climatiques notamment aux inondations, indique la Revue de l’urbanisation en RDC, parvenue mardi à l’acp.

Selon la source, Kinshasa est particulièrement exposée lorsque les niveaux du fleuve augmentent, et les plus exposés sont surtout les pauvres qui vivent dans des environnements plus dangereux le long du fleuve.

En décembre 2015 et en février 2017, rappelle l’étude, des fortes pluies ont entraîné la sortie de la rivière Nd’jili de son lit et des inondations dans les quartiers pauvres de Debonhomme, Kingabwa/ Ndanu, Kingabwa/Pêcheur et dans le quartier Salongo de Kinshasa, touchant 10.500 personnes (2.112 familles), et provoquant de nombreux décès. ACP/Mat/May