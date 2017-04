La  situation est calme à Lubumbashi

Lubumbashi, 03 Avril 2017 (ACP).- Le gouverneur du Haut Katanga, Jean Claude Kazembe Musonda, a sillonné lundi les principales artères de la ville de Lubumbashi pour s’imprégner de la situation générale de la vie quotidienne de la population. Partout où il est passé, la situation est calme.

Aucune manifestation pour la journée ville morte décrétée lundi par le Rassemblement de l’opposition, n’a été constatée. Les activités socio-économiques, magasins, le transport en bus, taxi bus ont fonctionné normalement. Le gouverneur de province a encouragé la population à vaquer librement à ses occupations quotidiennes.

Journée ville morte non observée à Lubumbashi

La journée ville morte n’est pas observée dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, constate l’ACP. La population vaque paisiblement à ses occupations. Les marchés et les magasins sont ouverts et les travailleurs se sont rendus à leurs lieux de service.

Les étudiants se rendent à leurs facultés respectives alors que les bleus blanc sont inaperçus car étant en vacances de pâques. La calme règne sur toute l’étendue de la ville. Cependant on observe les policiers et militaires ici et là patrouillant en vue de préserver l’ordre public.

Lundi, 03 Avril 2017 : Journée ordinaire à Kolwezi

Très tôt matin vers 5 heures du matin, la circulation des véhicules, travailleurs, vendeurs et étudiants étaient déjà au rendez-vous ignorant ainsi l’appel de la ville morte lancé par le rassemblement de l’opposition. Le lundi 03 Avril 2017 est donc une journée ordinaire dans la ville de Kolwezi, constate l’ACP.

Dans plusieurs milieux de Kolwezi notamment les vendeurs et autres catégories de professions libérales et activités informelles, cet appel à la ville morte lancé par le Rassemblement de l’opposition est qualifié d’une distraction des politiciens qui ne cherchent que leurs intérêts et de postes ministériels.

La situation est calme sur l’ensemble de la ville de Kolwezi et de ses environs. Tous les services de l’administration publique, les magasins, les entreprises de télécommunication, les agences de transfert d’argent, les banques et offices, les marchés etc… fonctionnent normalement. ACP/Kayu/Wet