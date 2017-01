La situation des déplacés de Pweto examinée à Lubumbashi.

Lubumbashi, 25 Janv. 2017 (ACP).- La situation des déplacés du territoire de Pweto, dans la province du Haut Katanga, été examinée mardi au gouvernorat de province entre le représentant spécial adjoint du secrétaire général pour les opérations et l’État de droit, M. W. David Gressly et le gouverneur de la province du Haut Katanga, M. Jean Claude Kazembe Musonda.

A cette occasion, les deux personnalités ont passé en revue la situation générale de la province sur le plan sécuritaire, et la situation de déplacés de conflit interne entre Pygmées et Bantous, afin de voir comment l’ONU peut intervenir dans la mesure du possible.

L’envoyé de l’ONU a indiqué que son institution s’intéresse à travailler pour le rétablissement de la paix totale en RDC. ACP/ZNG/Wet