La situation sécuritaire à Lubumbashi jugée calme

Lubumbashi, 15 Oct. 2017 (ACP).- Le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, a indiqué, lors d’un point de presse animé samedi à l’hôtel de ville, que la situation sécuritaire est relativement calme à Lubumbashi en dépit de quelques cas isolés de banditisme enregistrés çà et là.

Il a, à cette occasion, félicité les membres du conseil urbain de sécurité pour le travail abattu dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, avant d’inviter la population à la vigilance, à l’auto prise en charge et à la dénonciation de tous les suspects.

Par rapport à des manifestations publiques, le maire de Lubumbashi est revenu sur la loi règlementant l’organisation de celles-ci dans le souci de veiller à l’ordre public, à la discipline et au respect des autorités et institutions en place.

Pour le maire de Lubumbashi, les manifestations publiques doivent être organisées au siège des partis politiques sans débordement, dans la paix, le calme et l’ordre.

S’agissant de la situation financière, le maire de Lubumbashi a épinglé quelques difficultés qui ont occasionné le retard de plus de dix mois de paiement de salaires des agents de la mairie, avant de reconnaitre qu’avec l’argent des contribuables la mairie de Lubumbashi a pu acheter dix camions et 100 bacs. Ces derniers ont pu être retirés de leur emplacement par manque de mesures de protection et mauvaise gestion.

Il est revenu sur l’interdiction de la profanation des tombes devenue récurrente à Lubumbashi, avant d’inviter ses administrés au respect du aux morts.

Il a également exprimé sa satisfaction au regard de l’avancement des travaux de curage des caniveaux qui s’effectuent normalement à la commune de Kamalondo, Katuba et Kampemba.

En réponse à une question sur le tarif du transport en commun, il a confirmé que le prix reste inchangé et ses administrés ne doivent pas se livrer à des spéculations. ACP/Kayu/May