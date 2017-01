La situation sécuritaire au Burundi « est au beau fixe » avec les pays limitrophes

Kinshasa, 03 janv. 2017 (ACP/FAAPA).- La situation sécuritaire « est au beau fixe » sur les frontières communes avec les pays limitrophes de manière générale à la veille du nouvel an 2017, a déclaré récemment le colonel Gaspard Baratuza, porte-parole du ministère burundais de la Défense nationale et des Anciens combattants cité mardi par l’agence Chine nouvelle (Xinhua).

Le Burundi est directement frontalier de la Tanzanie (est et sud), du Rwanda (nord) et de la République démocratique du Congo (RDC) dans sa partie occidentale. « Particulièrement dans sa partie orientale et australe frontalière avec la Tanzanie et dans sa partie nordique limitrophe avec le Rwanda, la situation sécuritaire burundaise est au beau fixe, car il n’y a aucun problème à signaler là bas », a précisé le colonel Baratuza lors d’un point de presse tenu dans les enceintes de l’état-major général de la Force de défense nationale (FDN, armée).

Du côté de sa frontière commune avec l’est de la RDC, le Burundi enregistre actuellement une « nette » de la situation sécuritaire, a indiqué l’officier supérieur burundais.

L’armée burundaise est ainsi dénommée depuis le 31 décembre 2004, date de l’intégration officielle des ex-rebelles de l’ancien mouvement armé CNDD-FDD (conseil national de la défense de la démocratie-forces pour la défense de la démocratie) dans les structures de l’armée régulière. ACP/Mat/JGD/Fmb