La situation sécuritaire de Lubumbashi est  relativement calme

Lubumbashi, 19 Fév. 2017 (ACP).– La situation sécuritaire demeure relativement calme dans la ville Lubumbashi malgré la recrudescence de vol par des bandits à mains armées et du phénomène braquage. Ce constat ressort de la réunion du conseil urbain de sécurité présidée samedi par le maire de ville Jean Oscar Sanguza Mutunda.

Le conseil urbain de sécurité a pris quelques mesures en vue d’assurer la sécurité de la population notamment l’appui de la police et de la police militaire pour contrôler les éléments en uniforme qui circulent en dehors des heures de service et s’assurer que les policiers et militaires en service soient munis de leur ordre de mission.

Il a également insisté sur le contrôle de tous les véhicules qui circulent dans la ville. Les cadres de base, quant à eux, ont été invités par le conseil urbain de sécurité à demeurer vigilants afin d’assurer une bonne protection des personnes et de leurs biens.

Par ailleurs, le conseil urbain de sécurité a appelé la population à éviter la justice populaire et à dénoncer davantage des malfaiteurs afin que les forces de sécurité démantèlent leurs réseaux.

La population de Lubumbashi a également été appelée à collaborer avec les forces de l’ordre pour mettre fin à une nouvelle forme de criminalité née à Lubumbashi, le braquage et le vol à mains armées. Depuis un certain temps, les cas de justice populaire sont devenus légion dans la ville de Lubumbashi, rappelle-t-on. ACP/FNG/Kgd