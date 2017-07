La situation sécuritaire de la ville de Boma calme relevée par la PNC

Boma, 22 juillet 2017 (ACP).- Le commissaire principal en charge des renseignements au commissariat urbain de la Police nationale congolaise (PNC) à Boma, Sano, a assuré dans un entretien vendredi avec l’ACP, que la situation sécuritaire de la ville demeure calme, évoquant des mesures sécuritaires prises en vue d’assurer la sécurité de la population.

Il a relevé parmi ces mesures l’intensification des patrouilles mixtes nocturnes et diurnes entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et la Police nationale congolaise (PNC) et la renonciation par des bandits urbains à leurs actes de vandalisme.

Les cadres de base de l’administration publique, les chefs de quartier, de cellules et d’avenues ont été invités à la vigilance afin de protéger la population et leurs biens en dénonçant davantage les malfaiteurs auprès des services de sécurité afin d’un démantèlement définitif de leurs réseaux. ACP/Kayu/BSG/KGD