La situation sécuritaire demeure stable à Mwene Ditu, selon Patrice Kamanda

Mwene Ditu, 06 Fév. 2017 (ACP).- La situation sécuritaire est calme, stable et sous contrôle des éléments des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), malgré des rumeurs de plus en plus persistantes sur une éventuelle incursion des miliciens de feu chef Kamuina Nsapu, déclare le gouverneur de province de Lomami, Patrice Kamanda Tchibangu Muteba qui poursuit son séjour dans la ville ferroviaire.

Le gouverneur de province met à profit son séjour dans cette ville, pour multiplier des rencontres aves les différentes couches de la population, les services de sécurité et les autorités coutumières, en vue de mettre en place des stratégies devant aider à neutraliser cette force du mal qui trouble l’ordre public et le climat socio-économique.

Patrice Kamanda a aussi effectué une visite de travail dans la gare ferroviaire de la Société nationale de chemin de fer du Congo (SNCC) où il a remarqué un grand mouvement d’achat de maïs graines chargés en partance pour la province du Haut Katanga. Il a demandé aux autorités du territoire de Luilu et de la ville ferroviaire, de prendre des dispositions utiles pour éviter la carence de ce produit de première nécessité sur le marché locale. ACP/Fng/KAYU/JGD/Fmb