Six cas de diarrhée suspecte enregistrés à Matadi

Matadi, 04 mars 2017 (ACP).- Six cas de diarrhée calorifique proche du choléra ont été enregistrés dans la zone de santé de Matadi au Kongo Central, a appris l’ACP samedi de source proche de cette entité sanitaire. La source qui a assuré qu’on est loin de déclarer la zone de santé de Matadi épidémiologique, a noté qu’en attendant du laboratoire de l’INRB à Kinshasa des résultats des échantillons prélevés auprès des personnes faisant cette diarrhée, ces dernières sont prises en charge à l’hôpital général de référence de Kinkanda, dans un pavillon aménagé pour la circonstance pour des soins de santé appropriés.

La même source a renseigné que les six personnes atteintes de cette diarrhée proviennent de l’air de santé de Soyo et de Luadi dans la zone de santé de Matadi, où la population s’approvisionne en eau de puits et de sources situés en aval du mont Kinzau et de la rivière Mpozo, où se déversent toutes sortes d’immondices et autres excréments. Elle a recommandé à la population de cette zone de santé et des environs de purifier l’eau avant de la consommer et de respecter les règles d’hygiène alimentaire, notamment se laver la main après la toilette au moyen de la cendre ou du savon avec de l’eau propre.

La zone de santé de Matadi a appelé la population à ne pas gérer une personne atteinte de cette diarrhée dans des petits centres de santé, mais de l’emmener à l’hôpital général de référence de Kinkanda, où un pavillon a été aménagé pour la circonstance. Elle a interdit par ailleurs l’entrée à l’hôpital des personnes suspectes de cette diarrhée par la porte centrale, mais plutôt par l’entrée secondaire, derrière l’hôpital, qui donne sa façade au pavillon militaire, à proximité du pavillon destiné aux malades diarrhéiques.

