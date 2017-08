Six femmes candidates à l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province

Kinshasa, 03 août 2017 (ACP)– Six femmes figurent parmi les 35 candidatures déclarées recevables par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sur la liste provisoire à l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, aux termes de la décision no 047/CENI/BUR/17 du 02 août 2017, dont l’ACP a reçu copie jeudi. Cinq (5) autres candidatures ont été déclarées irrecevables.

L’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces du Kasaï central et de la Mongala est suspendu. Selon la CENI, toutes les candidatures réceptionnées pour le Kasaï central ont été retirées sans avoir été remplacées dans le délai imparti par la loi électorale, tandis que pour la Mongala, les candidatures déposées ont été déclarées irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 160 alinéa 4 de la même loi.

Toutefois, en dépit de cette situation dans ces deux provinces, l’élection est maintenue à la date du 26 août 2017 dans toutes les autres provinces ciblées, notamment le Bas-Uélé, le Haut-Katanga, le Haut-Lomami, le Kwilu, le Sud-Kivu, le Sud-Ubangi, la Tshopo et la Tshuapa, rappelle-t-on. ACP/FNG/YWM/Kayu/KGD