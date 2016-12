Au moins six personnes tuées et 8 blessées lors d’une attaque armée au Darfour

Kinshasa, 24 déc. 2016 (ACP).- Au moins six personnes ont été tuées et huit autres blessées lors d’une attaque perpétrée par des hommes armés, à Fur Baranga, à environ 180 kilomètres au sud d’El Geneina, capitale de l’État du Darfour-Ouest, au Soudan, a indiqué vendredi le webzine Sudan Tribune cité samedi par l’agence Chine nouvelle (Xinhua).

« L’attaque a été lancée jeudi par deux hommes armés, depuis Fur Baranga, sur un rassemblement d’hommes et de femmes qui se tenait dans une cour. Six personnes ont été tuées et huit autres blessées. Les blessés ont été transférés à l’hôpital de Fur Baranga », selon une source anonyme, proche des services de sécurité, citée dans l’article publié en ligne.

« L’attaque devait être à caractère tribal, notamment parce que les assaillants et les personnes qui ont été attaquées vivent dans la région et appartiennent à des tribus différentes, » a ajouté la source.

La violence a récemment augmenté dans l’État du Darfour-Ouest. La région du Darfour, au Soudan, est le théâtre d’un conflit armé depuis 2003. ACP/ZNG/Kgd