La société civile dans la campagne de Greenpeace sur la protection des forêts du bassin du Congo

Matadi, 02 Nov. 2017 (ACP).- Une vingtaine d’organisations de la société civile ont marqué leur implication dans la campagne déclenchée depuis le 26 octobre à Matadi par Greenpeace sur la protection des forêts du bassin du Congo, à Matadi, chef-lieu de la province du Kongo central à travers des communications mercredi et jeudi portant sur des réalisations et des solutions adaptées à cet effet.

Dans sa communication sur «le genre et la gouvernance forestière», Mme Berthe Tekitila Kitembo, chargée de programme à la Coalition des femmes pour l’environnement et le développement durable (CFLEDD), a indiqué parmi les réalisations de sa structure, une étude sur les tenures foncière et forestière des femmes dans les provinces du Kongo Central, de l’Equateur, de l’ex Bandundu et du Sud-Kivu qui a permis de dresser un état des lieux de la situation des femmes par rapport notamment aux lois et à la politique.

Avec l’appui du partenaire Global Greenfund, a-t-elle ajouté, plus de 15 ONG membres de la CFLEDD ont réalisé des activités en agroforesterie et de conscientisation des populations rurales de Kenge et des élèves sur l’importance de l’arbre et des forêts ainsi que l’autonomisation des femmes et la valorisation des PFNL.

Le renforcement en partenariat avec le fonds pour la conservation de la nature (WWF) des capacités des femmes des communautés locales (COLO) et des peuples autochtones (PA) sur les standards nationaux environnementaux et sociaux REDD+ et l’importance de la représentation féminine dans les organes des décisions en vue de l’intégration des besoins des femmes et du partage des avantages issus des projets REDD+ mis en œuvre dans le Mai-Ndombe sont d’autres réalisations rapportées par la CFLEDD.

Parmi les défis, Mme Berthe Tekitila a cité l’absence d’une politique forestière dans la prise en compte des femmes de manière spécifique, le taux élevé d’analphabétisme des femmes congolaises, particulièrement des COLO et PA, la pesanteur des coutumes et traditions et l’existence des stéréotypes de la société vis-à-vis de la femme.

Elle a fait part de la détermination de ses membres à faire de cette plate-forme environnementale un cadre où les femmes COLO et PA dépendant des forêts auront une compréhension commune sur l’enjeu mondial relatif à la protection, à la restauration et à la gestion durable des ressources naturelles pour un développement durable.

Selon cette actrice de la société civile environnementale, son organisation apporte tant soit peu des solutions, par ses actions, auprès des bénéficiaires des projets relatifs à la protection des forêts et à l’agriculture durable.

Education à la nature, place des jeunes et de la communication

Dans sa communication sur «l’écotourisme et l’artisanat au secours des zones humides», Mme Annie Mandungu de l’ONG Femmes, environnement, nature, entrepreneuriat vert (FENEV) a plaidé en faveur d’une éducation à la nature. Elle a invité les Congolais à changer d’approche en vue de susciter une véritable adhésion à la cause des zones humides pour aller vers des actions participatives et durables en leur faveur.

Selon Mme Mandungu, qui a reconnu que l’agroforesterie et l’artisanat ouvrent une belle brèche, presque toute la matière première de l’artisanat congolais vient des zones humides. «Travaillons ensemble dans ce secteur aujourd’hui négligé, méprisé pour protéger notre magasi», a-t-elle recommandé, avant de faire savoir que l’artisanat vert bien compris peut être un levier pour la protection, la restauration des zones humides qui seront enrichies d’office de l’écotourisme.

Les participants à la campagne ont également suivi l’exposé de la Synergie des jeunes pour l’unité et le développement du Kongo Central (SJUDKC)/ONGD, animé par John Mavuzi. Ce dernier a reconnu que le changement climatique est une affaire des jeunes, avenir de la Nation.

Il a fait part d’un programme de sensibilisation de la population adopté par sa structure par l’organisation des journées paysannes dans les villages et cités en vue de sensibiliser les jeunes à l’impact négatif du changement climatique sur la vie de la population.

La SJUDKC, qui s’est aussi engagée dans la production des champs communautaires, souhaite utiliser la technique d’agroforesterie innovante qui associe la culture des produits vivriers avec celle des arbres à croissance rapide, notamment l’acacia et autres arbres fruitiers.

M. Mavuzi a toutefois relevé quelques besoins de sa structure, notamment la formation, la mise sur pied des projets de la production agricole, la mise en place des projets de lutte contre le changement climatique et d’installation des industries de transformation des produits agricoles.

Pour sa part, Mme Nene Mainzana du Réseau des communicateurs de l’environnement (RCE), a convaincu l’assistance sur la place de la communication et de ses programmes dans la sensibilisation et la mobilisation des populations sur la problématique liée au changement climatique. Tout en assurant que sa structure va prendre en compte la voix des sans voix, elle a plaidé pour l’appui des médias dans le processus de sensibilisation de la population.

Plusieurs autres exposés ont meublé cette journée réservée à la société civile, notamment celui de M. Guy Kajemba du Groupe de travail climat rénové (GTCRR), sur «le rôle de la société civile dans la gouvernance du fonds national REDD», de Serge Kalala de LACOME, une ONG basée au Kasaï Oriental, du Centre innovante et de développement durable (CTIDD) sur «le partage d’expérience sur le processus REDD+ à base communautaire en RDC» et de l’Action communautaire pour le développement durable (ACDD) sur «le partage d’expériences issues de projets de conservation des forêts dans le Kongo Central».

D’autres interventions ont porté entre autres sur «les leçons tirées du projet REDD+ (à Isangi) et les opportunités vers une transition énergétique en RDC», «la perception de la société civile sur les problèmes majeurs de la gouvernance forestière en RDC», « l’état des lieux des outils de mise en œuvre du processus REDD+ en RDC». ACP/Kayu/JGD