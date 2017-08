La Société Civile de Sakania dénonce l’appropriation de deux bus du territoire par un groupe d’individus

Sakania, 13 Août 2017 (ACP).- La coordination de la Société Civile du territoire de Sakania, dans la province du Haut Katanga, présidée par M. Daniel Kalota Mupemwile, dénonce l’appropriation de deux bus du territoire par un groupe d’individus commis à la gestion de ces deux engins, a appris l’ACP de source proche de cette structure.

Dans un entretien avec l’ACP, le coordonateur de la Société Civile a indiqué que ces deux bus étaient remis à la population de Sakania par l’entreprise minière Frontalière S.A. sur demande du gouvernement provincial du Katanga, dont la gestion était confiée à M. Pierrot Munoni à l’époque.

Il a reconnu que ce dernier et son groupe ont bien géré ces deux engins. Toutefois, il dénonce le fait que le gestionnaire actuel et son groupe ont progressivement écarté la Société Civile dans la gestion journalière des recettes et de son droit de regard.

Avec la complicité des certaines personnalités, les gestionnaires utilisent les recettes à leurs fin sous prétexte que ces deux engins leur ont été remis à titre personnel et pour la gestion.

Face à cette situation, le président de la Société Civile exhorte les autorités de la province à s’impliquer dans la gestion de cette crise afin de rétablir les bénéficiaires dans leurs droits.

La Société Civile de Sakania plaide pour la réhabilitation de la nationale N°1, tronçon Sakania – Kasumbalesa

Le coordinateur de la Société Civile de Sakania, M. Daniel Kalota Mupemwile et le président de l’association socio- culturelle Sempia, M. Mwansa Lesq Robert, plaident, auprès des autorités de la province du Haut- Katanga, pour la réhabilitation de la nationale numéro un, sur le troncon qui relie la commune rurale de Kasumbalesa à la cité de Sakania long de 140 km dans le territoire du même nom, province du Haut- Katanga, à la frontière de la république avec sœur de la Zambie.

Pour M. Daniel Kalota Mupemwile, le désenclavement et l’explosion économique de la commune rurale de Mokambo ainsi que de ceux de la commune de Sakania, chef-lieu du territoire ne peuvent être possible que par la réhabilitation de cette route qui sera le plus grand et inoubliable cadeau que le gouverneur par intérim de la province du Haut- Katanga, peut donner et laisser comme caché indélébile aux filles et fils de ce territoire.

A ce jour, le territoire de Sakania est parmi les entités les plus sollicitées par les entreprises minières.

Outre la réhabilitation de la nationale, comme d’autres entités de la province, le territoire de Sakania fait également face à un déficit en fourniture de l’énergie électrique. Ce territoire à trois communes rurales à savoir Kasumbalesa, Mokambo et Sakania avec une population estimée à un millions d’habitants.ACP/ Kayu/Wet