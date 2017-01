La société Kapitalia bientôt installée à Lubumbashi

Lubumbashi, 28 Janv. 2017(ACP).- La société Kapitalia basée au Zimbabwe et spécialisée en infrastructures, agriculture, énergie et le transport, va bientôt ouvrir son antenne à Lubumbashi. C’est ce qui ressort de l’audience que le gouverneur du Haut Katanga, M. Jean Claude Kazembe Musonda, a accordée, vendredi dans cabinet du travail, à une délégation de cette firme conduite par M. Charles Machingambi, son directeur général Région Afrique.

A cette occasion, les deux parties ont échangé sur les potentialités et les ressources qui sont disponibles dans la province du Haut Katanga.Le responsable de la société Kapitalia a souligné sa ferme volonté de venir implanter sa firme a Lubumbashi pour participer à la relance de l’économie, à la création de l’emploi, au développement des infrastructures et de l’énergie ainsi que du transport afin de renforcer les liens de coopération bilatérale entre la RDC et le Zimbabwe. Le gouverneur de la province du Haut Katanga a promis son soutien total à la société. ACP/ZNG/Kgd