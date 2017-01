Kinshasa, 25 janv. 2017 (ACP).- La Société minière de Kibali prévoit de produire 610.000 oz d’or en 2017 et de promouvoir aussi son programme d’exploitation régionale, selon un document de cette entreprise remis mercredi à l’ACP.

Pour atteindre cet objectif, la société minière de Kibali envisage d’établir des relations de travail étroites avec le gouvernement provincial en vue de poursuivre la construction de la deuxième phase de ses étendues.

Il s’agira au cours de cette deuxième phase d’achever le développement des mines souterraines, de mettre en service la centrale hydroélectrique d’Ambarau au T1 et continuer les travaux hydroélectriques d’Azambi.

La source précise que la société Kibali s’est engagée à travailler sur le remboursement de la TVA avec le gouvernement, précisant qu’en 2016, cette situation a été l’un des points négatifs à la base de la volatilisation du taux d’change, à obtenir la certification de l’ISO 45001 de Kibali en matière de santé et de sécurité, à exploiter des réserves supplémentaires pour préparer l’après les mines d’or et à continuer la recherche de nouvelles mines de classe mondiale et à nationaliser son équipe de direction.

La Société minière de Kibali s’est encore engagée à entreprendre des projets macro alimentaires, notamment l’huile de palme et le maïs.ACP/ZNG/Wet