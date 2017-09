Une soixantaine d’agents du Service national formés à la dynamique de groupes

Kinshasa, 03 sept 2017 (ACP).- Une soixantaine d’encadreurs et de formateurs du Service national viennent d’être formés à « la dynamique du groupe et l’importance de la communication au sein d’un groupe donné » et aux « notions de psychologie de groupes nécessaires sinon importantes à la réussite de l’insertion sociale ou au changement d’une option fondamentale telle qu’une carrière professionnelle », renseigne un document parvenu dimanche à l’ACP.

Les agents formés ont acquis l’aptitude à mieux appréhender les interactions pouvant se manifester dans un groupe en vue d’une intervention susceptible de conduire vers des résultats substantiels, souligne la source qui précise qu’ils vont s’occuper de la réintégration à la vie civile des militaires mis en retraite et à aider les jeunes non scolarisés, les finalistes des humanités sans occupation.

A l’issue de ce séminaire de quinze jours, le commandant du Service national, le général de brigade Kitenge Tundwa a exhorté les formateurs et encadreurs de ce Service à mettre en pratique les connaissances acquises durant le séminaire,

Un représentant des lauréats présenté leur gratitude au général Kitenge pour cette initiative « heureuse » et ont promis de tout mettre en œuvre afin de se montrer dignes de la confiance de la haute hiérarchie du Service national. ACP/Kayu/May