Sollicitation d’un cadre des travaux du comité provincial d’enfants du Haut-Katanga

Lubumbashi, 15 Fév. 2017 (ACP).- La présidente du comité provincial d’enfants du Haut-Katanga, Mlle Pax Yombwe Pungwe a, dans son mot d’investiture prononcé mardi à la salle Arupe, sollicité auprès du gouverneur du Haut-Katanga un cadre dans lequel évolueront les travaux de cette structure.

Elle a également plaidé pour la dotation des moyens de communication adéquats et fiables afin d’assurer la fluidité de l’information entre les membres du comité étant donné que sa composition est l’émanation des différents comités des communes et territoires du Haut-Katanga.

Mlle Pax Yombwe Punguwe a sollicité l’accompagnement financier, technique et moral du gouvernement provincial tout en réaffirmant l’engagement et le dynamisme de son comité dans la lutte contre les abus et violations des droits dont sont victimes de nombreux enfants du Haut-Katanga.

Le Haut-Katanga est la province pilote dans la mise en œuvre du projet de participation des enfants à la défense et à la promotion des droits des enfants en RDC, rappelle-t-on. ACP/FNG/ZNG/Wet