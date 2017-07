Le sommet de G20 sous haute tension en Allemagne

Kinshasa, 05 Juillet 2017 (ACP).- Le Président américain Donald Trump se rend en fin de semaine à un sommet du G20 en Allemagne sous haute tension du fait des choix politiques controversés de Washington et des manifestants qui promettent l’enfer autour du lieu de réunion, a-t-on appris mercredi des médias étrangers.

Le tir d’un missile intercontinental par la Corée du Nord, capable selon des experts américains d’atteindre l’Alaska, et les tensions américano-chinoises qui en découlent, viennent s’ajouter à une longue liste de sujets conflictuels.

Elle porte principalement sur les divergences autour du climat et du commerce entre le nouveau président américain et la plupart des autres dirigeants des pays les plus industrialisés et émergents réunis vendredi et samedi à Hambourg. « J’espère que nous allons pouvoir surmonter un certain nombre de falaises, même si je ne sais pas à quoi ressemblera le résultat final », a souligné mercredi la chancelière allemande, Angela Merkel, après une entrevue avec le président chinois, Xi Jinping, venu à Berlin célébrer notamment le prêt de deux pandas au zoo de la ville et superviser un contrat de vente d’Airbus pour 22,8 milliards de dollars (20,11 milliards d’euros). ACP/Fng/Bsg/JGD