Le sort des plus démunis examiné à Kananga

Kananga, 1er Fév. 2017 (ACP).- 50 acteurs étatiques et non étatiques du Grand Kasaï ont réfléchi sur les réponses à réserver aux problèmes des plus démunis de leurs milieux respectifs, au cours d’un atelier organisé récemment à Kananga, par l’ONG (Organisation non gouvernementale) américaine « Catholic relieve service » (CRS), a appris, mercredi l’ACP, de bonne source.

Cette rencontre a permis aux partenaires de partager leurs vues sur le projet « Developpement for assistance projet » (DFAPC) financé par l’Agence américaine de développement international (USAID) à hauteur de 44 millions de dollars US pour une durée de 5 ans, a noté la même source. Ce projet traite principalement des questions liées au genre, à la gouvernance, à la nutrition et à l’Agriculture.

Le ministre provincial des Affaires sociales, Bernard Kambala Kamilolo, qui a salué, à cette occasion, le choix porté sur les deux Kasaï pour la mise en œuvre dudit projet, a rassuré de l’accompagnement de l’exécutif provincial du Kasaï Central dans sa matérialisation. ACP/FNG/Kayu/FMB