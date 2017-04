Sortie officielle de l’Association des avocates de Matadi à Kinshasa

Kinshasa, 09 Avril 2017(ACP).- La présidente l’Association des avocates de Matadi œuvrant à Kinshasa (AAMK), Me. Mireille Mpemba, a appelé samedi dans la capitale congolaise, ses membres à s’unir pour l’émergence et le développement de leur structure, à l’occasion de sa sortie officielle.

Me Mpemba a, au cours de cette cérémonie qui a coïncidé avec la clôture du mois de la femme, exhorté également la femme à se battre pour être représentée équitablement au sein des institutions nationale, provinciale et locale, en perspective des élections et ce, en terme de parité homme -femme à l’horizon 2030, comme le recommandent les Nations unies.

Me. Donate Ntumba, vice –présidente de l’AAMK, a fait remarquer que « promouvoir la profession d’avocate et s’assister mutuellement est l’une des réalisations de l’intégration du genre et de la mise en œuvre de la parité».

Auparavant, le bâtonnier de Matadi, chef-lieu de la province Kongo-Central, Alain Mavambu Nsimba, avait encouragé les avocates pour cette initiative, indiquant qu’autrefois les femmes n’étaient pas mobilisées dans ce genre d’activité et qu’aujourd’hui, elles sont devenues actives et concernées pour se créer un nom et un chemin là où les hommes sont majoritaires.

Expliquant le but de la création de cette association, Me. Mavambu a dit qu’il vise notamment à faire connaitre les avocates de la ville portuaire pour renforcer leur solidarité et leurs liens de confraternité par le partage des biens et des services.

Il a invité ses consœurs à travailler avec compétence pour occuper les postes de prise de décision car, selon lui, « la femme ce n’est pas seulement celle qui donne la vie mais aussi celle qui la protège par son savoir-faire ». ACP/FNG/Kgd