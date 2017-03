Sotraf-OCD, Les Chamois de Kin-Mont Amba et Forum-Matete samedi à l’EUFKIN-Lipopo

Kinshasa, 02 Mars 2017 (ACP).- Les rencontres AS Sotraf-OCD, FC Les Chamois de Kinshasa-FC Mont Amba et TJ Forum-UJS Matete sont, samedi au terrain municipal de Mont Ngafula, au programme de la 21ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Lipopo.

Au terrain Salongo, dans la commune de Limete, l’AC Etomat matchera le FC Sadaka et le FC Ndjoko Sport croisera le fer avec le SC Limete. Ci-après les autres combinaisons de la même journée : FC Les Corbeaux de Kinshasa-AS Les As, IC Bafana-RC Lemba, FC Arc-en-ciel CS JM et FC God’s OWN Team-AJ Vainqueurs. ACP/Kayu/Wet