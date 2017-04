SOTRFF ridiculise Arc-en-ciel (4-0) à l’EUFKIN – Lipopo

Kinshasa, 10 avril 2017 (ACP).– L’AS SOTRFF a ridiculisé le FC Arc – en – Ciel sur la note sans appel de 4-0, samedi au terrain municipal Tumba dans la commune de Mont Ngafula en match de la 29ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN) – Lipopo.

En 2ème explication, TJ Forum et le FC Ndjoku Sport se sont neutralisés sur le score de parité de 1-1.

Autres résultats de la même journée : Etomat – Les Chamois de Kinshasa 0-1, Les AS – JM 0-2, Nayya Sport – UJS Matete 3-1 et Bafana – God’s Own 3-0. ACP/Kayu/May