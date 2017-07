Soudan : Un cessez-le-feu prolongé dans trois régions en conflit

Kinshasa, 03 juil. 2017 (ACP).- Le Président du Soudan Omar el-Béchir a prolongé dimanche de quatre mois un cessez-le-feu en vigueur dans les Etats en conflit du Darfour (ouest), du Nil Bleu (sud-est) et du Kordofan-Sud (sud), ont indiqué des médias officiels cités lundi par l’AFP.

Cette prolongation qui court jusqu’au 31 octobre prochain intervient à quelques jours d’une décision du Président américain Donald Trump sur une levée de certaines sanctions imposées depuis 20 ans au Soudan. Selon l’agence de presse officielle soudanaise(Suna), l’ordre de prolongation du cessez-le-feu fait partie d’une initiative du gouvernement pour apporter la paix. Initialement d’une durée de quatre mois, le cessez-le-feu décrété en juin 2016 a déjà été prolongé trois fois dans le passé.

L'ex-Président des USA Barack Obama avait décidé en janvier la levée de certaines sanctions économiques américaines imposées au Soudan depuis 1997. Il avait cependant prévu une période probatoire de six mois avant que Washington ne lève effectivement ces sanctions. La fin des combats dans plusieurs régions du Soudan, comme au Darfour (ouest), fait partie des conditions posées à Khartoum.

Le 12 juillet prochain, l’administration du nouveau Président Donald Trump se prononcera sur une levée ou non de ces sanctions. Le conflit au Darfour a fait plus de 300.000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2003, selon l’ONU. Des milliers de personnes ont également été tuées dans les Etats du Nil Bleu et du Kordofan-Sud après la sécession du Soudan du Sud en 2011. ACP/Fng/Kayu/BSG/May/KJi