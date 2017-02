Le Soudan envisage renforcer ses relations avec Washington

Kinshasa, 06 Fév. 2017 (ACP).- Le Soudan a exprimé sa volonté de renforcer ses relations bilatérales avec Washington, malgré le récent décret du président américain Donald Trump interdisant l’entrée de ses ressortissants aux Etats-Unis, indique lundi une dépêche de l’AFP.

Donald Trump a signé la semaine dernière un décret controversé bloquant l’entrée aux Etats-Unis des citoyens de sept pays à majorité musulmane, dont le Soudan, pour lutter selon lui contre le terrorisme islamique radical. Cette mesure a été temporairement bloquée vendredi par un juge fédéral américain. Ce décret anti-immigration est intervenu quelques semaines seulement après la levée historique, par l’ex-président Barack Obama, de certaines sanctions économiques américaines imposées au Soudan.

En dépit du décret Trump, le ministre soudanais des Affaires étrangères Ibrahim Ghandour a promis que Khartoum travaillerait à renforcer ses liens bilatéraux avec Washington. « Le Soudan et les Etats-Unis ont de nombreux objectifs communs, y compris la lutte contre le terrorisme dans la région et au niveau international », a déclaré M. Ghandour dans un message adressé au nouveau secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson. « Ces efforts conjoints ont mené à l’élimination des sanctions américaines contre le Soudan », a-t-il ajouté sans réagir spécifiquement au décret de M. Trump, mais en insistant sur le fait que Khartoum était engagé à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Avant l’allègement des sanctions le 13 janvier, le Soudan se trouvait depuis 1997 sous embargo commercial des Etats-Unis qui l’accusaient alors de soutenir des groupes islamistes armés. Le défunt fondateur et chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, était basé dans la capitale soudanaise entre 1992 et 1996. ACP/Fng/KAYU/JGD/Fmb