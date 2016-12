Le Soudan extrade vers la Tunisie un suspect de l’attentat du musée du Bardo

Kinshasa, 24 déc. 2016 (ACP).- L’un des commanditaires présumés de l’attentat du musée du Bardo à Tunis en mars 2015, revendiqué par le groupe jihadiste de l’Etat islamique (EI), est arrivé vendredi en Tunisie après avoir été extradé du Soudan, a annoncé samedi à l’AFP une source judiciaire.

« Le Tunisien Moez Fezzani, l’un des commanditaires de l’attaque terroriste du Bardo, est arrivé vendredi en Tunisie après son extradition par le Soudan », a indiqué le porte-parole du parquet Sofiène Sliti.

Selon lui, Moez Fezzani, « un responsable » de l’EI, était visé par des mandats d’arrêt international émis par la Tunisie.

L’attaque du Bardo le 18 mars 2015, lors de laquelle deux hommes avaient ouvert le feu dans le musée, avait fait 22 morts, dont 21 touristes étrangers parmi lesquels figuraient quatre Français.

En novembre dernier, le juge d’instruction avait clos l’enquête et transmis le dossier à la chambre d’accusation, sans dire combien de personnes risquaient un procès dans cette affaire.

L’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, avait indiqué pour sa part que, selon la justice, « le procès pourra se tenir dans la première partie de 2017 ».

Depuis la révolution de 2011, la Tunisie fait face à l’essor d’une mouvance jihadiste armée responsable de la mort de plus d’une centaine de soldats et de policiers, mais aussi d’une vingtaine de civils et de 59 touristes étrangers selon des chiffres officiels.

Après le Bardo, le pays avait été frappé en 2015 par deux autres attaques sanglantes de l’EI, sur une plage de Sousse (38 touristes tués) puis contre un bus de la sécurité présidentielle (12 morts) en plein cœur de la capitale.

La Tunisie compte plus de 5.000 ressortissants dans les rangs d’organisations jihadistes à l’étranger, notamment en Syrie, en Irak et en Libye, selon le groupe de travail de l’ONU sur l’utilisation de mercenaires. ACP/ZNG/Kgd