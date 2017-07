Le Soudan suspendu par la Fédération internationale de football

Kinshasa, 07 juillet 2017 (ACP).- La FIFA (Fédération internationale de football association (FIFA) a mis ses menaces à exécution, jeudi, en suspendant la Fédération soudanaise de football.

Selon cafonline.com, la CAF (Confédération africaine de football) a annulé les 3 matchs impliquant des clubs soudanais ans la 21ème Ligue des champions et dans la 14ème Coupe de la Confédération, à partir du vendredi 7 juillet 2017.

Al Hilal El Obeid perd gros dans l’histoire…

Mise en garde depuis plusieurs semaines par la FIFA pour cause d’ingérence gouvernementale, la Fédération soudanaise (SFA) a été suspendue par l’instance dirigeante du ballon rond, jeudi. Cette sanction fait suite à la décision du ministre de la Justice, prise le 2 juin 2017, limogeant le président élu de la SFA, Mutasim Gaafar Sir Elkhatim, pour le remplacer par Abdel Rahman Sir Elkatim.

Du coup, toutes les sélections nationales et tous les clubs du Soudan se retrouvent exclus des compétitions internationales. Ce qui va perturber, le week-end, la 6ème et dernière journée des phases de groupes de la 21ème Ligue des champions et de la 14ème Coupe de la Confédération. L’instance a ainsi annulé les matches Etoile Sportive du Sahel-El Merreikh et Al Hilal-Ferroviario Beira, programmés vendredi en C1, ainsi que le match d’Al Hilal El Obied contre Zesco, dimanche en C2.

« Les clubs soudanais engagés en Coupes interclubs de la CAF sont disqualifiés suite à la décision du bureau du Conseil de la FIFA de suspendre la fédération soudanaise de football », a indiqué la CAF vendredi dans un communiqué.

Initialement qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération, Al Hilal El Obeid se voit donc retirer son ticket. ACP/Fng/Mat/May/KJi