Soutien des chefs coutumiers au calendrier électoral global

Kinshasa, 13 Nov. 2017 (ACP).- Deux cents chefs coutumiers de la RDC ont exprimé leur soutien total au calendrier électoral global publié par la CENI, à l’issue d’une séance d’échange d’information, lundi, au siège de cette institution d’appui à la démocratie, dans la commune de la Gombe à Kinshasa.

Le chef coutumier Tshikau Tshiyama a, au nom de ses collègues, recommandé le respect strict de ce calendrier pour une paix durable dans le pays et son développement, tout en souhaitant la régularité de ce genre de concertations pour le suivi des informations relatives à l’évolution du processus électoral.

Le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Katitima, qui a entretenu les chefs traditionnels du processus électoral, a précisé que cette activité répond à l’une des recommandations de l’accord du 31 décembre 2016 qui appelle les membres de la société civile, les indépendants et les partis politiques à s’impliquer dans le processus électoral et les chefs coutumiers à sensibiliser et vulgariser la loi auprès de leurs administrés en vue de les préparer à l’accueil des candidats à l’enrôlement et à l’identification dans leurs territoires respectifs.ACP/FNG/YWM/Wet