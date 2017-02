Soutien de la Grande Bretagne au gouvernement Barrow

Kinshasa, 15 fév. 2017 (ACP).- Le chef de la diplomatique britannique, Boris Johnson à Banjul, a salué le nouveau gouvernement Barrow et s’est notamment félicité du retour annoncé de la Gambie dans le Commonwealth, a rapporté mercredi une dépêche de l’AFP.

Il a également promis le soutien de Londres à la réforme du système judiciaire en Gambie, à laquelle se sont engagées les nouvelles autorités du pays, ajoute la même source.

Premier chef de la diplomatie britannique à se rendre en Gambie depuis l’indépendance de cette ex-colonie britannique en 1965, il a rencontré le nouveau Président Adama Barrow, élu le 1er décembre 2016, ainsi que le nouveau ministre de l’Intérieur, Mai Fatty.

Les récentes élections en Gambie ayant mis fin aux 22 ans de pouvoir autoritaire de Yaya Jameh, soulignent le renforcement continu de la démocratie en Afrique de l’Ouest, avait estimé M. Johnson, à la veille d’entamer dans la capitale gambienne sa première visite en Afrique en tant que ministre des Affaires étrangères.

Selon une source diplomatique, un conseiller spécial britannique va être nommé pour aider le ministère de la Justice à réformer le secteur judiciaire, entaché par une litanie de violations des droits de l’Homme durant le régime de Yayah Jammeh.

M. Fatty avait fait visiter lundi la prison de Mile Two aux journalistes locaux, leur faisant découvrir des cellules de béton plongées dans une obscurité quasi complète, où les détenus croupissent dans la crasse et a présenté des excuses devant les caméras pour de telles conditions de détention.

Selon M. Johson, ses discussions avec M. Barrow ont également permis de consolider les efforts de la part de la Gambie pour réintégrer le Commonwealth, qui regroupe 52 Etats pour la plupart anciennes colonies britanniques et dont Banjul avait claqué la porte en 2013 le jugeant comme « un prolongement de la colonisation » britannique. « Le président Barrow est déterminé à ramener la Gambie au sein du Commonwealth et le Commonwealth est prêt à accueillir de nouveau la Gambie », a déclaré M. Johnson, assurant qu’il ferait tout son possible pour accélérer le processus.

Les relations avec Londres étaient souvent difficiles durant le règne de M. Jammeh qui, après avoir refusé de reconnaître sa défaite à la présidentielle, a finalement quitté le pays le 21 janvier pour un exil en Guinée équatoriale, à la suite d’une intervention militaire de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao, 15 Etats).

Par ailleurs, le nouveau gouvernement gambien a également annoncé lundi qu’il renonçait à quitter la Cour pénale internationale (CPI), une juridiction dont l’ex-président Jammeh avait annoncé le retrait de son pays, l’accusant de persécution envers les Africains, en particulier leurs dirigeants.

La Gambie est totalement enclavée dans le Sénégal francophone, à l’exception de sa façade maritime. Après la Gambie, M. Johnson doit se rendre au Ghana mercredi pour y rencontrer un autre président élu récemment, Nana Akufo-Addo, qui a été investi le 7 janvier dernier. ACP/FNG/ZNG/Wet