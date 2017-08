Soutien de la ligue nationale des « ANAMONGO » au Président du CNSA

Kinshasa, 03 août 2017 (ACP)-Le collège des membres fondateurs et le comité exécutif national de la Ligue nationale des « ANAMONGO »(LINA) viennent d’exprimer leur soutien au président du Conseil national de suivi de l’accord du 31 décembre 2016, M. Joseph Olenghankoy Mukundji, élu au terme du consensus dégagé au sein de la classe politique ayant participé au dialogue du Centre interdiocésain, indique un communiqué de la LINA parvenu jeudi, à l’ACP.

« Honorés par cette désignation et mobilisés comme un seul homme, les membres de la LINA sont déterminées à vous apporter leur soutien afin de vous permettre de mener à bon port votre lourde mission de préserver la paix et de veiller au bon déroulement du processus électoral », souligne la LINA.

Par ailleurs, le collège des fondateurs et le comité exécutif national de cette association remercient le Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, pour avoir facilité la tenue de la réunion du CNSA à l’issue de laquelle les membres de la direction de cette structure d’appui à la démocratie ont été désignés. La LINA remercie enfin les pairs de Joseph Olenghankoy pour la marque de confiance placée en lui, eu égard à son sens élevé de patriotisme, à son courage, à son savoir faire et à son combat politique de longue date.

La Ligue Nationale des ANAMONGO, rappelle-t-on, est une association culturelle, apolitique, non confessionnelle et sans but lucratif regroupant les filles et fils issus de l’ancêtre « Mongo» peuplant plusieurs provinces de la RDC. ACP/FNG/YWM/Kayu/KGD