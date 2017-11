Les sportifs kasaïens pour la victoire de TP Mazembe en finale retour

Mbuji-Mayi, 23 nov. 2017 (ACP).- Les amateurs du ballon rond de la ville de Mbuji-Mayi croient encore à la victoire de TP Mazembe, l’unique équipe congolaise encore en compétition africaine, la coupe de la confédération, lors du match de finale retour contre le Super Sport United d’Afrique du Sud, selon un sondage réalisé jeudi par l’ACP dans les rues du chef-lieu du Kasaï Oriental.

Certains sportifs estiment que le TP Mazembe, conscient du fait qu’il est resté seule équipe de football de la RDC en compétition sur le plan africain, devra rendre le meilleur de lui-même pour redonner encore du sourire au pays des Léopards, en ramenant la coupe de la confédération.

Les analystes sportifs de Mbuji-Mayi comptent sur la lucidité, la témérité et la compétitivité de la défense lushoise pour ne pas accorder une seule occasion de but à la forte attaque de l’équipe adverse qui ne se présentera pas en victime résignée. « Nous sommes une grande Nation de football mondialement connue, et notre présence fait toujours peur. Il nous faut éviter l’excès de confiance pour batailler dur comme des vrais fauves et remporter le prix final », disent en substance les analystes sportifs qui n’ont perdu aucunement confiance dans les « Badia Nguena ». ACP/FNG/YHWM/Kgd