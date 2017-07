Sprint final pour les cinq dernières places de la 21ème Ligue des champions

Kinshasa, 06 juillet 2017 (ACP).- Le tenant du titre, Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, et les deux représentants tunisiens, l’Espérance et l’Etoile Sportive du Sahel, joueront les quarts de finale de la 21ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football).

C’est acquis si bien que les cinq autres places seront attribuées à l’issue de la 6ème et dernière journée des 8èmes de finale, prévue le week-end. Ci-après la situation dans chaque groupe :

Groupe A

Les matches Etoile Sportive du Sahel–El Merreikh et Al Hilal–Ferroviario Beira figurent dans la grille. Le représentant tunisien est d’ores et déjà qualifié, tandis qu’Al Hilal est éliminé. Ainsi la deuxième place se joue entre El Merreikh et Ferroviario da Beira. El Merreikh doit gagner pour être sûr de se qualifier. Un nul à Sousse pourrait ne pas suffire si les Mozambicains vont s’imposer à Omdurman chez El Hilal. Dans cette hypothèse, c’est Ferroviario qui accèderait aux quarts de finale en fonction de l’article 20.3 du règlement qui retient en troisième critère (si les deux premiers n’ont pu départager les équipes en lice) le plus grand nombre de buts marqués en déplacement dans les rencontres directes entre les deux équipes concernées. Le club de Beira en a inscrit un au Soudan, tandis que les Soudanais n’en ont marqué aucun à Beira.

Groupe B

Les rencontres USM Alger–Caps United et Zamalek–Ahli Tripoli sont au programme. Mathématiquement, les quatre équipes peuvent encore se qualifier car elles se tiennent en trois points. L’USM Alger est la mieux placée, les trois autres doivent absolument gagner. Caps United et le Zamalek sont dans l’obligation de vaincre à Alger et à Alexandrie, ce qui ne garantirait pas la qualification du club égyptien qui, après la défaite à Harare contre Caps United, a viré son entraîneur, le Portugais Augusto Inacio, en charge de l’équipe seulement depuis le mois de mars.

Groupe C

Les matches Mamelodi Sundowns–AS Vita Club et Espérance–Saint George se jouent par pure formalité, l’Espérance de Tunis et Mamelodi Sundowns, champion en titre, étant déjà qualifiés.

Groupe D

Al Ahly-Coton Sport et Wydad AC–Zanaco pour la clôture de la phase de groupes. En principe, Al Ahly devrait battre Coton Sport de Garoua qui a perdu tous ses matches jusqu’à présent. Entre le Wydad AC et Zanaco à Casablanca, cela pourrait être un peu plus serré. Si les Marocains gagnent, ils sont qualifiés et la seconde place se jouerait entre Zambiens et Egyptiens et c’est la différence de buts générale qui les départagerait. Elle serait favorable à Al Ahly.

A l’intérieur de chaque poule, les deux matches auront lieu le même jour à la même heure. ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/KGD