La stabilité du cadre macroéconomique : fondation  d’une économique prospère

Kinshasa, 30 Janv. 2017 (ACP).- Un expert en économie de la RDC a affirmé que la stabilité du cadre macroéconomique constitue la fondation pour construire une économie prospère, au cours d’une conférence débat organisée le week-end à la paroisse St. Pierre Claver située au quartier Kindele dans la commune de Mont-Ngafula.

Le professeur Prospère Kalume de l’Université de Kinshasa, avait axé son intervention sur le thème : « Fragilité du cadre macroéconomique au regard de la crise des cours des matières premières ». Selon lui, le frémissement du Franc congolais constaté ces derniers temps en RDC a montré la pertinence de la nécessité de préserver la stabilité du cadre macroéconomique. Il trouve inapproprié de parler du dérapage du Franc congolais en ce qui concerne les variations des cours de change vendeurs parallèles.

L’expert congolais reste persuadé que dans l’état actuel de l’économie congolaise, seule la diversification de l’économie demeure la voie obligée pour protéger le pays contre la volatilité des matières et susceptible de générer une croissance inclusive rapide et durable. Et de faire remarquer que la diversification économique constitue en elle-même un processus de longue durée demandant la participation de tous, ainsi qu’une plus grande mobilisation des ressources.

Il a cité en exemple quelques initiatives prises par le gouvernement notamment la libération du secteur des assurances, de l’énergie, du développement des parcs agro- industriels, de la promotion du tourisme et du projet de loi sur le partenariat public-privé (PPP) en discussion à la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance (ECOFIN) de l’Assemblée nationale. ACP/Kayu/Wet