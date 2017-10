Steve Mbikayi lance  la bourse de «solidarité nationale et de l’excellence»

Kinshasa, 12 oct. 2017 (ACP).- Le ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Steve Mbikayi, a lancé officiellement jeudi, au Salon Bleu de l’immeuble intelligent à Kinshasa, la bourse dénommée de ‘’solidarité nationale et de l’excellence’’ de l’ESU » (BSN-ESU), dans le but d’encourager la jeunesse congolaise à embrasser les filières scientifiques et technologiques.

Le ministre de l’ESU a, à cette occasion, rappelé que cette bourse est destinée notamment aux diplômés d’Etat en général, plus particulièrement à ceux issus des familles modestes et aux orphelins. Elle sera aussi octroyée aux filles qui accepteront de s’inscrire dans les filières où elles sont quasi absentes, notamment celles des mathématiques, de chimie, de physique, de biologie, de géographie, d’histoire et de latin.

Il a fait savoir que cette bourse s’inscrit dans le cadre du programme de l’émergence du pays prônée par le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange.

«Si en Droit, Communication, et autres filières universitaires les étudiants manquent des places, dans les domaines scientifiques et technologiques, les auditoires eux, manquent d’étudiants… ce programme vise à favoriser la revalorisation de ces filières qui tendent à disparaître», a indiqué Steve Mbikayi. ACP/YWM/Kayu/Wet