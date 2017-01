Des stratégies à élaborer pour améliorer la participation de la femme au processus électoral

Kinshasa, 09 janv. 2017 (ACP).- Le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Corneille Nangaa, a invité les organisations féminines à mettre en place des stratégies en vue d’améliorer la participation de la femme dans les opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs en cours dans 12 provinces de la RDC, au cours d’un dîner de travail samedi à Pullman Hôtel.

M. Nangaa, qui a échangé avec quatre regroupements des femmes sur le processus électoral, a souligné que plus les femmes ne s’enrôlent, plus leur quota n’augmentera dans les différentes institutions congolaises.

Le président de la CENI, qui s’adressait aux quatre regroupements des femmes à savoir le Réseau des femmes africains ministres et parlementaires, la Cause commune, la Dynamique des femmes et du Cadre permanent des femmes du Congo (CAFCO), a présenté un tableau du processus électoral.

Donnant les statistiques de l’opération dans le Nord Ubangui, province pilote, il a précisé qu’environ 803.000 personnes ont été enrôlées sur les 835.000 attendues soit un taux de réalisation de 96%.

Le président de la CENI, qui s’est félicité de ces résultats, a néanmoins regretté le faible taux d’enrôlement des femmes soit 45%. Il a saisi cette opportunité pour exprimer son inquiétude quant à la sensibilisation et à la mobilisation des femmes dans les provinces opérationnelles.

M. Nangaa a ensuite expliqué le travail que son institution a abattu depuis le lancement de cette opération, en faisant remarquer que le fichier électoral qui en découlera, permettra à la CENI d’organiser les élections prévues dans la Constitution.

La ministre du Genre, Enfant et Famille, Marie-Louise Mwange, a exhorté les femmes à s’impliquer davantage aux questions politiques en vue d’augmenter leur pourcentage dans les prises des décisions. Les regroupements des femmes se sont engagés à soutenir le processus électoral jusqu’au bout. ACP/Kayu/Wet