Kinshasa, 25 août 2017 (ACP).- Des stratégies pour répondre aux besoins de finance rurale en RDC ont été proposées à la Banque centrale du Congo (BCC), aux banques commerciales et au législateur congolais par le chef de travaux Henri Gerendawele Ngbase qui a été proclamé, vendredi, docteur en sciences économiques avec la mention « grande distinction » à l’Université de Kinshasa (UNIKIN), après la soutenance de sa thèse intitulée « Banques commerciales et institutions du système financier décentralisé : complémentarité dans l’intermédiation financière rurale inclusive en RDC ».

Il a préconisé, dans cette thèse de 396 pages subdivisée en 8 chapitres, de construire en RDC un noyau d’institutions financières fortes offrant des services de qualité aux Micro-petites et moyennes entreprises(MPME) et aux populations rurales à faibles revenus.

Il a également proposé de mettre à la disposition des institutions du système financier décentralisé des ressources à long terme pour faciliter l’accès au financement de moyen et long termes des agents économiques tant du monde urbain que rural .

Il sera aussi question, selon le récipiendaire, de couvrir l’ensemble du territoire en termes d’accès aux services financiers pour les MPME et les populations rurales à bas revenus surtout dans les régions les moins desservies, en encourageant dans ces stratégies, l’ouverture de nouvelles agences des banques et des institutions du système financier décentralisé dans les provinces.

Henri Gerendawele Ngbase a cependant relevé, dans sa thèse, les contraintes auxquelles les banques commerciales et les institutions du système financier décentralisé sont confrontées dans l’offre de services financiers aux populations rurales et au financement de l’agriculture notamment la durée limitée de crédit , les échéances de remboursement très rapprochées , les taux d’internet très élevés et les faibles montants du crédit.

Pour réduire ces contraintes, il a recommandé l’établissement des relations de partenariat basées sur la complémentarité de réseau et de technologie de type institutionnel, technique et financier entre les banques et les institutions du système financier décentralisé.

La finance rurale, selon lui, est une question très complexe qui recouvre le financement de l’exploitation agricole, des organisations paysannes, de la commercialisation agricole des services d’appui à l’agriculture, des infrastructures, des PME non agricoles et de l’artisanat rural.

Cette thèse a eu comme promoteur le professeur Mokonda Bonza et comme co promoteur le professeur Bofoya Komba. ACP/YWM/Fng/Mat/Wet